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إستونيا: ندرس حظر الطيران الروسي في أجواء البلاد

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طيران حربي روسي
روسيا و أوكرانيا

إستونيا: ندرس حظر الطيران الروسي في أجواء البلاد

وزير البنية التحتية: إستونيا ستمنع شركات الطيران الروسية من استخدام المجال الجوي

فيلنيوس-رويترز

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قال وزير الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية في إستونيا، تافي آز، لقناة تلفزيون إي.آر.آر ،اليوم السبت، إن إستونيا، إحدى دول البلطيق، ستمنع شركات الطيران الروسية من استخدام مجالها الجوي.

ومن جانبه، أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أن الحرب الروسية الأوكرانية "ستطول" و"يجب أن نستعد لها".

وأشار ماكرون إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

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وقال ماكرون لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس: "عادت الحرب إلى أوروبا.. هذه الحرب ستطول"، مشددا على أنها "لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، في وقت سابق السبت، أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي ماكرون.

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