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معظم دول الاتحاد الأوروبي تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

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روسيا و أوكرانيا

معظم دول الاتحاد الأوروبي تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

الدنمارك وإيرلندا تحظران الطيران الروسي

دبي - العربية.نت

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قررت الدنمارك، اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي، فيما قال الاتحاد الأوروبي، إن معظم دول الاتحاد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وبالمثل علقت إيرلندا، رحلات الطيران الروسي.

وتنضم الدنمارك لدول بولندا وتشيكيا وإستونيا وبلغاريا التي أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية. فيما بدأت موسكو بدورها منع الطائرات الآتية من تلك الدول من عبور مجالها الجوي.

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أفاد متحدث باسم وزارة النقل الألمانية لوكالة فرانس برس، أمس السبت، بأن برلين تريد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث إن "وزير النقل فولكر ويسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية"، و"أمر باتخاذ الترتيبات اللازمة إعدادا لذلك".

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