.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بسبب عطل فني.. إلغاء أكثر من 150 رحلة طيران بمطار هيثرو البريطاني

  • الخط
مطار هيثرو الدولي في لندن
مطار هيثرو
طيران

بسبب عطل فني.. إلغاء أكثر من 150 رحلة طيران بمطار هيثرو البريطاني

تم استبعاد الهجوم السيبراني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ألغت الخطوط الجوية البريطانية أكثر من 150 رحلة قصيرة المدى من وإلى مركزها في هيثرو بلندن، حتى منتصف يوم أمس السبت، مشيرة إلى "مشكلات فنية مستمرة" في أعقاب انقطاع الأنظمة الذي حدث في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وكانت الرحلات الصباحية إلى ميلانو وجنيف وأبردين من بين الرحلات الملغاة يوم السبت، حيث توقعت شركة النقل مزيداً من الاضطراب خلال اليوم ونصحت الأشخاص بالتحقق من حالة رحلتهم قبل التوجه إلى المطار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

ومن المقرر أن تعمل خدمات المسافات الطويلة في مطار هيثرو بالإضافة إلى الرحلات في مطاري جاتويك وسيتي في لندن، على الرغم من وجود تأخيرات محتملة، بحسب ما أفادت به الخطوط الجوية البريطانية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، مضيفة أن موقعها على الإنترنت يعمل الآن مرة أخرى.

لماذا يستهدف الغرب البنوك الروسية؟ قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا لماذا يستهدف الغرب البنوك الروسية؟

يأتي ذلك، بعد أن صرحت الخطوط الجوية البريطانية يوم الجمعة، بأن الانقطاع نابع من مشكلة في الأجهزة وأنها لم تتعرض لهجوم إلكتروني. وكانت السلطات في حالة تأهب للاضطراب الإلكتروني في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا.

وحظرت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون رحلات طيران إيروفلوت إلى مطار هيثرو بعد الغزو، وردت موسكو بإغلاق مجالها الجوي أمام طائرات المملكة المتحدة.

وتعرضت الخطوط الجوية البريطانية لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال الركاب إنه لم يتم إخطارهم بالإلغاء ولم يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الاتصال التابعة لشركة الطيران.

وعلّقت الشركة بأن المتضررين يمكنهم استرداد الأموال أو إعادة الحجز في تاريخ لاحق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر
اكتشف المزيد