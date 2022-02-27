بسبب عطل فني.. إلغاء أكثر من 150 رحلة طيران بمطار هيثرو البريطاني

ألغت الخطوط الجوية البريطانية أكثر من 150 رحلة قصيرة المدى من وإلى مركزها في هيثرو بلندن، حتى منتصف يوم أمس السبت، مشيرة إلى "مشكلات فنية مستمرة" في أعقاب انقطاع الأنظمة الذي حدث في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وكانت الرحلات الصباحية إلى ميلانو وجنيف وأبردين من بين الرحلات الملغاة يوم السبت، حيث توقعت شركة النقل مزيداً من الاضطراب خلال اليوم ونصحت الأشخاص بالتحقق من حالة رحلتهم قبل التوجه إلى المطار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

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ومن المقرر أن تعمل خدمات المسافات الطويلة في مطار هيثرو بالإضافة إلى الرحلات في مطاري جاتويك وسيتي في لندن، على الرغم من وجود تأخيرات محتملة، بحسب ما أفادت به الخطوط الجوية البريطانية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، مضيفة أن موقعها على الإنترنت يعمل الآن مرة أخرى.

يأتي ذلك، بعد أن صرحت الخطوط الجوية البريطانية يوم الجمعة، بأن الانقطاع نابع من مشكلة في الأجهزة وأنها لم تتعرض لهجوم إلكتروني. وكانت السلطات في حالة تأهب للاضطراب الإلكتروني في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا.

وحظرت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون رحلات طيران إيروفلوت إلى مطار هيثرو بعد الغزو، وردت موسكو بإغلاق مجالها الجوي أمام طائرات المملكة المتحدة.

وتعرضت الخطوط الجوية البريطانية لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال الركاب إنه لم يتم إخطارهم بالإلغاء ولم يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الاتصال التابعة لشركة الطيران.

وعلّقت الشركة بأن المتضررين يمكنهم استرداد الأموال أو إعادة الحجز في تاريخ لاحق.