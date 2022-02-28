اليونان تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي

أغلقت اليونان، اليوم الاثنين، مجالها الجوي أمام الطيران الروسي، لتنضم بذلك لمعظم دول الاتحاد الأوروبي التي حظرت الطيران الروسي في أجوائها.

ويتوالى حظر الدول الأوروبية مجالها الجوي على شركات الطيران من روسيا، التي ردت بالمثل بحظرها الخاص في تكرار لقيود الحرب الباردة، التي دفعت شركات الطيران إلى تسيير مسارات عابرة للقارات ملتوية.

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وقررت كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك وإيرلندا وبلجيكا وهولندا والنرويج، يوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي، فيما قال الاتحاد الأوروبي، إن معظم دول الاتحاد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وقررت ألمانيا منع الطيران الروسي عبر أراضيها اعتبارا من الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، يوم الأحد، عقب قرار مماثل من معظم دول أوروبا منها الدنمارك وبلجيكا.

يأتي ذلك استكمالاً لحزمة العقوبات الواسعة التي فرضت على روسيا خلال الأيام الماضية بعد العملية العسكرية التي شنتها على أوكرانيا، حيث قرر عدد من الدول الأوروبية إغلاق مجالها الجوي أمام موسكو.

يشار إلى أنه بهذه الإجراءات يواجه الطيران الروسي منطقة حظر طيران كبيرة في أوروبا، مما يضطر الرحلات المتوجهة غرباً إلى القيام بعمليات التفاف كبيرة.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول بحق موسكو. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضاً على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي.