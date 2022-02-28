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شركة الطيران الروسية "إيرفلوت" تلغي رحلاتها للولايات المتحدة والمكسيك وكوبا

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طائرة روسية
روسيا و أوكرانيا

شركة الطيران الروسية "إيرفلوت" تلغي رحلاتها للولايات المتحدة والمكسيك وكوبا

ضمن حظر متبادل للطيران بين روسيا والغرب

دبي - العربية.نت

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قررت شركة الطيران الروسية "إيرفلوت"، اليوم الاثنين، إلغاء رحلاتها للولايات المتحدة والمكسيك وكوبا.

ويتوالى حظر الطيران المتبادل بين روسيا ودول الغرب، حيث حظرت معظم دول الاتحاد الأوروبي الطيران الروسي عبر أراضيها رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول بحق موسكو. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضاً على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي.

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