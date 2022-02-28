"القطرية" توقف طائرة أخرى من طراز "إيه 350" عن الطيران

أكدت الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين، أنها أوقفت طائرة أخرى من طراز "إيه 350" عن العمل في نزاع مع شركة "إيرباص"، بسبب التآكل التدريجي لطلاء الطائرات، ليرتفع عدد الطائرات التي أوقفتها الشركة عن الطيران إلى 22 طائرة.

وكانت وكالة "رويترز"، ذكرت ذلك يوم الجمعة، بعد أن نشرت قطر وثيقة في نزاع امتد أثره إلى عقد بين "إيرباص" والشركة القطرية يتعلق بالطائرة إيه"321 نيو".

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ورفعت الخطوط القطرية دعوى على شركة صناعة الطائرات تطالب فيها بمبلغ 600 مليون دولار، لكن من المتوقع أن ترد "إيرباص" بطلب مضاد.