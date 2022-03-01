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"الطيران المدني" السعودية: لا فحص PCR للقادمين من أوكرانيا

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روسيا و أوكرانيا

"الطيران المدني" السعودية: لا فحص PCR للقادمين من أوكرانيا

يتم عمل فحص كورونا لعينة تؤخذ خلال 48 ساعة بعد الوصول

دبي - العربية.نت

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قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إنها أصدرت تعليماتها لشركات الطيران بشأن استثناء المواطنين ومرافقيهم من غير المواطنين القادمين من أوكرانيا إلى المملكة من إجراء فحص PCR.

وأشارت في تغريدة لها بموقع التواصل تويتر، إلى أنه يتم عمل فحص كورونا لعينة تؤخذ خلال 48 ساعة بعد الوصول إلى المملكة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الثلاثاء، يومها السادس، وسط تجنب شركات الطيران المجال الجوي الأوكراني، وحظر طيران متبادل بين روسيا من جانب ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول أخرى من جانب آخر.

وتشير آخر التطورات إلى حشود روسية جديدة في الطريق إلى كييف بالتزامن مع جهود سياسية متواصلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا من أجل وقف الحرب.

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