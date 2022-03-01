روسيا و أوكرانيا
"الطيران المدني" السعودية: لا فحص PCR للقادمين من أوكرانيا
يتم عمل فحص كورونا لعينة تؤخذ خلال 48 ساعة بعد الوصول
قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إنها أصدرت تعليماتها لشركات الطيران بشأن استثناء المواطنين ومرافقيهم من غير المواطنين القادمين من أوكرانيا إلى المملكة من إجراء فحص PCR.
وأشارت في تغريدة لها بموقع التواصل تويتر، إلى أنه يتم عمل فحص كورونا لعينة تؤخذ خلال 48 ساعة بعد الوصول إلى المملكة.
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ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الثلاثاء، يومها السادس، وسط تجنب شركات الطيران المجال الجوي الأوكراني، وحظر طيران متبادل بين روسيا من جانب ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول أخرى من جانب آخر.
وتشير آخر التطورات إلى حشود روسية جديدة في الطريق إلى كييف بالتزامن مع جهود سياسية متواصلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا من أجل وقف الحرب.
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