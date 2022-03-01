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"العربية للطيران" تعتزم مواصلة تسيير رحلات لروسيا

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العربية للطيران
طيران

"العربية للطيران" تعتزم مواصلة تسيير رحلات لروسيا

الرئيس التنفيذي: سنفعل ذلك طالما كان الأمر متاحا في ظل القانون

دبي - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "العربية للطيران" بالإمارات عادل علي، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تعتزم مواصلة تسيير رحلاتها إلى روسيا طالما كان ذلك مشروعا.

وذكر علي أنه من السابق لأوانه معرفة كيف ستؤثر العقوبات المفروضة ضد روسيا على العمليات هناك، لكنه أضاف أنه ليس لدى شركة الطيران أي خطط لتشغيل خدمات إضافية إلى البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للصحافيين خلال مؤتمر في إمارة رأس الخيمة: "نحن كشركة طيران نقوم بالتسيير إلى أي مطار مفتوح للعمل و(حيثما) يسافر الناس. مهمتنا هي الربط بين الناس، وسنفعل ذلك طالما كان الأمر متاحا في ظل القانون. في اللحظة التي لا يمكننا فيها الطيران بشكل قانوني إلى مكان ما، سنتوقف عن ذلك".

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