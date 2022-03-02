حظر الطيران الروسي في الأجواء الأميركية يدخل التنفيذ بعد 12 ساعة

يدخل قرار حظر الطيران الروسي في الأجواء الأميركية حيز التنفيذ بعد 12 ساعة، بحسب وكالة "رويترز".

كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال في خطاب حالة الاتحاد، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستغلق الأجواء الأميركية في وجه كافة رحلات الطيران الروسي.

مادة اعلانية

وقالت وزارة النقل الأميركية وإدارة الطيران الاتحادية إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية لكامل المجال الجوي الأميركي بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

وتعلق الأوامر أنشطة جميع الطائرات، التي يملكها أو يرخصها أو يشغلها أو يسجلها أو يؤجرها أو يستأجرها أو يسيطر عليها أي مواطن روسي أو من يعود بنفع عليه.

وقالت الوزارة إن هذا يشمل رحلات الركاب والبضائع والرحلات المنتظمة، وكذلك الرحلات العارضة، وهو ما "سيغلق المجال الجوي الأميركي بشكل فعال أمام جميع شركات النقل الجوي الروسية والطائرات المدنية الروسية الأخرى".