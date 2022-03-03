"إياتا": 4.6 مليار دولار خسائر متوقعة لشركات الطيران في المنطقة خلال 2022  

كشف نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كامل العوضي، عن تسجيل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط خسائر بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2020 نتيجة لجائحة "كورونا"، موضحا أنها تراجعت إلى 6.8 مليار دولار في 2021 نتيجة للجهود التي قامت بها دول المنطقة، فيما المتوقع أن تبلغ الخسائر 4.6 مليار دولار خلال العام 2022.

وقال إن الأزمة الروسية الأوكرانية، ستضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطيران في ظل التوقعات بارتفاع أسعار البترول، بحسب ما أفادت صحيفة البيان الإماراتية.

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وأضاف العوضي أن ذلك يدفع "إياتا" إلى زيادة تقديراته لإجمالي خسائر قطاع الطيران والسفر إلى 350 مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة بـ200 مليار دولار منذ بداية جائحة كورونا، أي بزيادة 150 مليار دولار.

وأوضح العوضي، خلال فعاليات قمة العرب للطيران 2022 التي أقيمت في مركز الحمرا للمؤتمرات في رأس الخيمة، أن 95% من حركة الطيران إلى روسيا قد تعطلت نتيجة ظروف الحرب.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستطالها حصة كبيرة من الخسائر المتوقعة للقطاع، مناشداً حكومات الدول العربية إلى ضرورة دعم شركات الطيران وتقديم التسهيلات للوقوف إلى جانب هذه الشركات لاستمرار أعمالها، وتعزيز قدرتها على التعافي.