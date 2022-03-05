أيروفلوت الروسية تعلق جميع رحلاتها الخارجية.. اعتباراً من هذا اليوم

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، السبت، تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 مارس في الوقت الذي تتعرض موسكو لعقوبات غربية شديدة على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وأوضحت شركة الطيران، في بيان أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل في تمام الساعة (21:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين).

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وذكرت الشركة في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن وقف الرحلات يعود إلى "ظروف جديدة تعوق تسيير رحلات جوية" مضيفة أنها ستستمر في تسيير الرحلات الداخلية وإلى بيلاروسيا.

وأوصت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم السبت، شركات الطيران الروسية التي تملك طائرات مستأجرة في الخارج بتعليق رحلات نقل الركاب والبضائع إلى الخارج بدءا من السادس من مارس/آذار ومن الخارج إلى روسيا بدءا من الثامن من الشهر نفسه.