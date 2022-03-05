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روسيا تطالب شركات الطيران بوقف رحلاتها في الخارج .. بدءا من هذا التاريخ

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إيروفلوت للطيران الروسية
إيروفلوت للطيران الروسية
اقتصاد روسيا

روسيا تطالب شركات الطيران بوقف رحلاتها في الخارج .. بدءا من هذا التاريخ

وبريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة روسيا

دبي - العربية.نت

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أوصت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم السبت، شركات الطيران الروسية التي تملك طائرات مستأجرة في الخارج بتعليق رحلات نقل الركاب والبضائع إلى الخارج بدءا من السادس من مارس/آذار ومن الخارج إلى روسيا بدءا من الثامن من الشهر نفسه.

في نفس الوقت، حثت بريطانيا مواطنيها اليوم السبت على مغادرة روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "إذا لم يكن وجودكم في روسيا أساسيا، نوصي بشدة بالمغادرة عبر المسارات التجارية الباقية".

وناشدت بريطانيا مواطنيها يوم الاثنين بتجنب السفر إلى روسيا بسبب قلة خيارات الطيران المتاحة وزيادة التقلبات الاقتصادية.

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