تمديد تعليق العمليات بمطارات جنوب روسيا حتى 14 مارس
منطقة الطيران في جنوب روسيا قد صنفت بأنها غير آمنة للطائرات المدنية
أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم السبت، بتمديد تعليق العمليات في مطارات كراسنودار وأنابا وغيلينجيك بجنوب روسيا حتى 14 مارس/آذار الحالي بناء على أوامر من سلطات الطيران.
ونقلت الوكالة عن بيان لمشغل المطارات القول إن مطار سوتشي، الذي يُستخدم كمركز مؤقت للمقيمين والمسافرين في منطقة كراسنودار، يعمل كالمعتاد.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن منطقة الطيران في جنوب روسيا قد صنفت بأنها غير آمنة للطائرات المدنية والمسافرين.
فيما علقت نحو 10 مطارات عملياتها حتى 8 من مارس/آذار ومن بينها المطارات في كراسنودار وأنابا وغيلينجيك.
والأسبوع الماضي، أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام طائرات من 36 دولة، منها دول أوروبية وكندا، ردا على الخطوة التي اتخذتها هذه الدول بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية.
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