جزر المالديف تلغي متطلبات فحص كورونا للسياح الملقحين

أصبحت جزر المالديف الوجهة الاستوائية ذات الشهرة العالمية، أحدث دولة تخفف قيود الدخول المتعلقة بـ "كوفيد19"، حيث تستمر معدلات التطعيم في جميع أنحاء العالم في الارتفاع، ويتجه العالم بشكل متزايد نحو التعايش مع الوباء.

اعتبارًا من 5 مارس، لم يعد يُطلب من المسافرين الأجانب الملقحين بالكامل تقديم اختبار PCR سلبي عند الوصول إلى جزر المالديف. وبات المسافرون لا يحتاجون أيضًا إلى تقديم اختبار PCR قبل مغادرة الدولة الأرخبيل في جنوب آسيا، وفقًا لإشعار صادر عن Maldives Immigration يوم الجمعة.

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مع ذلك، لا يزال يتعين على جميع المسافرين الدوليين الوافدين إكمال نموذج إقرار صحة المسافر في غضون 48 ساعة من رحلتهم. خاصة أن متغير أوميكرون قد برز إلى الصدارة باعتباره سلالة مهيمنة على الكوكب، مما تسبب في عدد أكبر من الحالات، ولكن عادة ما تكون عدوى أكثر اعتدالا. ولم تعد أعداد الحالات الجديدة المقياس السائد. بدلاً من ذلك، أصبح عدد حالات الاستشفاء والوفيات مؤشرات رئيسية على حالة كوفيد-19 في أي منطقة.

ومع دخول الوباء الآن عامه الثالث، تعمل البلدان التي لا تزال اقتصاداتها تعاني من فقدان عائدات السياحة الحيوية، على إزالة أكبر عدد ممكن من الحواجز أمام المسافرين الدوليين الوافدين. ومع إعادة فتح المزيد من البلدان، يجب أن تتنافس الوجهات التي تركز على السياحة مثل جزر المالديف بشكل أكثر صعوبة لجذب حصتها من السوق المتاحة.

وفي ظل اعتماد اقتصادها بشكل كبير على دولارات السياحة، فتحت جزر المالديف حدودها في وقت مبكر جدًا أثناء انتشار الوباء، بدءًا من يوليو 2020.

حتى أثناء دعم متطلبات الاختبار كإجراءات احترازية، بذلت الدولة أيضًا ما في وسعها لتشجيع السياحة الداخلية وتبسيط عملية السفر من خلال توفير تأشيرات مجانية لمدة 30 يومًا عند الوصول.