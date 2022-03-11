روسيا تمدد إغلاق المجال الجوي في جنوب البلاد حتى 20 مارس

قالت وزارة النقل الروسية إن سلطات الطيران مددت إغلاق المجال الجوي في جنوب البلاد حتى 20 مارس.

وقد تم إغلاق المجال الجوي في جنوب روسيا في 24 فبراير، وفي وقت لاحق تم تمديد الحظر حتى 14 مارس.