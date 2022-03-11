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روسيا تمدد إغلاق المجال الجوي في جنوب البلاد حتى 20 مارس

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إيروفلوت للطيران الروسية
إيروفلوت للطيران الروسية
طيران

روسيا تمدد إغلاق المجال الجوي في جنوب البلاد حتى 20 مارس

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة النقل الروسية إن سلطات الطيران مددت إغلاق المجال الجوي في جنوب البلاد حتى 20 مارس.

وقد تم إغلاق المجال الجوي في جنوب روسيا في 24 فبراير، وفي وقت لاحق تم تمديد الحظر حتى 14 مارس.

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