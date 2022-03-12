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الخطوط الكويتية تبدأ تشغيل رحلاتها إلى كوالالمبور في يونيو المقبل

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الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
طيران

الخطوط الكويتية تبدأ تشغيل رحلاتها إلى كوالالمبور في يونيو المقبل

الرحلات ستكون بواقع 3 رحلات أسبوعياً

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة كوالالمبور في دولة ماليزيا مروراً بمدينة "بانكوك" في جمهورية تايلاند اعتباراً من 2 يونيو 2022.

وأضافت الشركة في بيان، اليوم السبت، أن الرحلات ستكون بواقع 3 رحلات أسبوعيا أيام السبت والاثنين والخميس.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي: "يأتي إطلاق وجهة كوالالمبور ضمن استراتيجية الشركة في اتساع شبكة خطوطها من وجهات ومحطات متنوعة لتغطية معظم بلدان العالم".

وتوقع رزوقي أن ينتعش سوق الطيران المحلي والإقليمي والعالمي في موسم الصيف، الأمر الذي سيحرك عجلة السياحة والسفر حول العالم بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص لما يعود بالفائدة على قطاع السياحة والضيافة.

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