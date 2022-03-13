رغم غمامة الحرب.. توقعات متفائلة بموسم صيف جيد هذا العام

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الكثير من الناس إلى إعادة التفكير في خططهم للسفر، لكن بعض كبار المديرين التنفيذيين في القطاع ما زالوا يتوقعون واحدًا من أفضل مواسم الصيف على الإطلاق، هذا العام، بعد أكثر من عامين من الطلب المكبوت بسبب الجائحة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Booking Holdings، جلين فوغل، في مؤتمر Bank of America يوم الثلاثاء، إنه على الرغم من أن الأميركيين يشعرون على الأرجح بالغضب والحزن بشأن الحرب، إلا أنه لا يعتقد أنهم سيغيرون خططهم للسفر. وحتى مع احتمالية ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بسبب صعود أسعار وقود الطائرات، قال فوغل: "لقد أدى قدر كبير من السفر المكبوت على مدار العامين الماضيين إلى خلق هذا الطلب الهائل، وهذا الطلب الكامن يريد فقط أن ينفجر"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

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قالت شركة الحجوزات، التي تحصل على حوالي 90٪ من إيراداتها من الأسواق الدولية، في إيداع للأوراق المالية يوم الثلاثاء، إن الليالي المحجوزة انخفضت بنسبة 10٪ تقريبًا مقارنة بمستويات 2019 للأسبوع المنتهي في 6 مارس. بينما قالت الشركة إن أوروبا الغربية "لا تزال أعلى بشكل طفيف من مستويات العام 2019".

ساعد التقرير والتصريحات على طمأنة السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 5٪ تقريبًا في ذلك اليوم. وكان السهم انهار بنحو 30٪ بين تقرير أرباح الشركة في منتصف فبراير والأسبوع الأول من مارس.

تعول كل من Booking و Expedia و Airbnb على زيادة الطلب هذا الصيف. وتعرضت شركات السفر للضرر بسبب القيود الوبائية والموجات اللاحقة من كوفيد-19. وبينما استفادت Airbnb من توجه الأشخاص الذين استفادوا من خيارات العمل المرنة لحجز إقامات في منازل بمناطق ريفية، كانت كل من Expedia و Booking تنتظران بفارغ الصبر عودة السياح إلى المدن.

قال بيتر كيرن، الرئيس التنفيذي لشركة Expedia، خلال مقابلة في منتصف فبراير قبل اندلاع الحرب، إنه يتوقع أن يكون صيف العام 2022 "أضخم صيف للسفر على الإطلاق". كما كان يتوقع أن يتطلع الناس إلى المدن، وراهن على أنهم "سئموا من الذهاب إلى المتنزهات الوطنية"، وفق "بلومبرغ".

كما توقع أن تشهد مدن في أوروبا بها الكثير من المعالم الثقافية وخيارات تناول الطعام - مثل باريس ولندن وفلورنسا بإيطاليا - طلبًا هائلاً.

في حديثه يوم الخميس، على هامش مؤتمر التكنولوجيا والإعلام والاتصالات التابع لشركة Morgan Stanley، قال براين تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb إنه "لا يرى أي تغييرات كبيرة في سلوك السفر في الشهر الماضي". وعلقت Airbnb عملياتها في روسيا وبيلاروسيا، ولا تتلقى أوكرانيا الحجوزات باستثناء المساعدات الإنسانية.

يقدر لي هورويتز، المحلل في دويتشه بنك، أن السفر عبر الحدود سيكون أعلى بنحو 16٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بمستويات العام 2019.

وقال: "حتى مع وجود بعض الضعف الهامشي في السفر إلى أوروبا الشرقية، وربما حتى بعض الليونة في السفر عبر الحدود الأوروبية، فإن القوة في السفر المحلي والحضري ما زال من المفترض أن تخفف من هذه الآثار".