.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"السياحة" السعودية تعتزم التعاقد مع بيت خبرة لإدارة وتنفيذ برامج داعمة للتوطين

  • الخط
وزارة السياحة السعودية
شعار وزارة السياحة السعودية
سياحة السعودية

"السياحة" السعودية تعتزم التعاقد مع بيت خبرة لإدارة وتنفيذ برامج داعمة للتوطين

في 6 مناطق بالمملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم وزارة السياحة السعودية التعاقد مع بيت خبرة لإدارة وتنفيذ برامج داعمة لرفع نسبة التوطين في الأنشطة السياحية في 6 مناطق بالمملكة.

وحددت وزارة السياحة 15 برنامجا لتوطين القطاع السياحي، بينها ستة برامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتمثلت هذه البرامج في "برنامج الابتعاث السياحي، وبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وبرنامج التدريب التطبيقي، وبرنامج حفاوة، وشهادات الاعتماد الاحترافية، وبرنامج إعداد القادة، وبرنامج التعليم التنفيذي، ومنصة التعليم السياحي الإلكتروني، بالإضافة إلى برنامج تدريب الإعارة"، نقلاً عن صحيفة "الوطن" السعودية.

روسيا تسمح مؤقتا بسداد الديون بالعملة الأجنبية.. وتحذر من هذا الإجراء اقتصاد روسيا و أوكرانيا روسيا تسمح مؤقتا بسداد الديون بالعملة الأجنبية.. وتحذر من هذا الإجراء

ويصل عدد السعوديين العاملين في القطاع السياحي إلى نحو 189 ألفا من 726 ألف موظف.

وتهدف السياحة إلى رفع الناتج المحلي للقطاع السياحي إلى 5.3% في 2022 ونحو 10% في 2030، كما تهدف إلى أن يصل عدد الزيارات في الداخل إلى 32.5 مليون في 2022، ونحو 43 مليونا في 2030، وعدد الزيارات الخارجية 29.5 مليون في 2022، ونحو 55 مليونا في 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تصمد الخيارات الأميركية بشأن أوكرانيا أمام ارتفاع سعر غالون البنزين؟ هل تصمد الخيارات الأميركية بشأن أوكرانيا أمام ارتفاع سعر غالون البنزين؟
اكتشف المزيد