طيران ناس يحقق أعلى تصنيف في تقييم "APEX"

حقق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة (APEX) غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، وشمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.

ويعتمد تقييم منظمة رابطة تجربة ركاب الطيران (APEX)، وهي شبكة من شركات الطيران الرائدة والموردين والشركات ذات الصلة بالقطاع، بشكل كامل على نتائج تجربة وتقييم الركاب عبر أكثر من مليون رحلة طيران حول العالم.

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ويعد التقييم الأول من نوعه لشركات الطيران الذي يعتمد على الردود الموثقة من الركاب، حيث دققت شركة مراجعة خارجية نتائج التقييم الذي قسم شركات الطيران إلى أربع فئات.

وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم، فيما يؤشر إلى مستوى جديد من نجاحات طيران ناس المصنف كأفضل شركة للطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويصنف طيران ناس، كواحد من أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، وهي مكانة حققها عبر كفاءة تشغيلية وخدمة مميزة لضيوفه، كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021.