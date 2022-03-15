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"إياتا": رئيس "إيروفلوت" الروسية لم يعد ضمن محافظي "المنظمة"

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إيروفلوت
إحدى طائرات شركة "إيروفلوت"
روسيا و أوكرانيا

"إياتا": رئيس "إيروفلوت" الروسية لم يعد ضمن محافظي "المنظمة"

الاتحاد الأوروبي وضعه في القائمة السوداء

مونتريال - رويترز

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قال متحدث باسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، ميخائيل بولبويارينوف، لم يعد عضوا في مجلس محافظي المنظمة.

ووضع الاتحاد الأوروبي بولبويارينوف، في القائمة السوداء، مؤخرا في إطار تصعيد الضغوط على
روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وكانت "أيروفلوت" أعلنت في الخامس من الشهر الجاري، عن تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من الثامن من مارس، في الوقت الذي تتعرض موسكو لعقوبات غربية شديدة على خلفية غزوها لأوكرانيا.

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