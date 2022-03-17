مصر تعكف على تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت

عقد وزير السياحة والآثار المصري اجتماعاً موسعاً مع وزير النقل السعودي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بموقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر.

وقالت وزارة السياحة المصرية، في بيان، إن الوزيرين أكدا على أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، وحيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية في يونيو 2021.

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وتابع الوزيران آخر المستجدات الخاصة بخطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت حيث تم استعراض نتائج الاجتماعات السابقة بين كافة الجهات المعنية والتي أسفرت عن وضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر.

وتضمنت الاستراتيجية إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية وكذلك رفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة في المواقع التي تتمتع بطبيعة جاذبة سياحياً، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنتديات السياحية والمعارض الدولية.

بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت) تُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وكذلك إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع موانئ اليخوت السياحية والموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بهذه الموانئ لتوحيد متطلباتها، بالإضافة إلى تحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية، ومراجعة المسافات البينية بينها بما يتناسب مع الظهير السياحي وطبيعة الشاطئ لكل منطقة.