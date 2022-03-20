السعودية تصادق على البروتوكولات المتعلقة بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي

أودعت السعودية وثائق التصديق على البروتوكول المتعلقة بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، والبروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليهما في مونتريال، وذلك بمقر منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" في كندا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ذلك جاء خلال حفل مراسم الإيداع، حيث مثل وفد المملكة المندوب الدائم للسعودية لدى "الإيكاو"، الدكتور بدر بن صالح الصقري، وأعضاء الوفد الدائم.

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وتضمن البروتوكول الأول إدخال تعديل على المادة "50 (أ)" من اتفاقية الطيران المدني الدولي، وتنص على رفع عدد أعضاء مجلس منظمة "الإيكاو" من 36 عضواً إلى 40 عضواً.

وتضمن البرتوكول الثاني إدخال تعديل على المادة "56" من اتفاقية الطيران المدني الدولي، وتنص على رفع عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية من 19 عضواً إلى 21 عضواً.

وكانت السعودية، صاحبة المبادرة باقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس منظمة "الإيكاو"، حيث لقي الاقتراح ترحيبا ومساندة مجموعة من الدول في المنظمة، حتى تم اعتماده وإجازته من قبل الجمعية العمومية لـ"الإيكاو" في دورتها 39 بمونتريال عام 2016.

وتم اعتماد البروتوكولين المتعلقين بتعديل المادة "50 (أ)" والمادة "56" على التوالي من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو).

وأوصت الجمعية العمومية الدول المتعاقدة على التصديق سريعا على التعديلين.

وبمصادقة المملكة اليوم تصبح الدولة رقم 70 في منظمة "الإيكاو" التي تصادق رسمياً على هذين البروتوكولين.

وليدخلا حيز التنفيذ ينبغي مصادقة 128 دولة متعاقدة على أي من البروتوكولين على الأقل.