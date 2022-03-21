الخطوط السعودية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الحج لتطوير الخدمات المقدمة

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الحج والعمرة لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين عبر أربع مسارات.

وأوضحت الخطوط السعودية في بيان، أن المسارات تشمل مسار التطوير والتكامل الرقمي، والتوعية والاتصال بالإضافة إلى التدريب وخدمات المستفيدين وقياس الرضا، وتنضوي من خلالها العديد من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

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جرت مراسم التوقيع في اليوم الأول من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بمدينة جدة.

وتابعت الخطوط السعودية: "من شأن هذه الاتفاقية أن تطور المنصة الإلكترونية (www.umrahbysaudia.com) المتخصصة لتسويق منتجات العمرة وإصدار التأشيرات الإلكترونية (eVisa) بيسر وسهولة".

وأشارت إلى تمكين استضافة أعداد أكبر من ضيوف الرحمن في الدول المستهدفة عبر التكامل مع منظومة تطبيق "اعتمرنا" لحجز مواعيد العمرة والخدمات الأخرى.

وتشمل مجالات التعاون كذلك، التنسيق لرفع أداء وانضباطية مراكز التفويج، والتنسيق مع الشركات المعنية لتنفيذ حملات لتوعية ضيوف الرحمن، علاوةً على إعداد دليل إجرائي لمهارات التعامل مع ضيوف الرحمن، والشراكة في قياس رضا الضيوف من الحجاج والمعتمرين، وبناء برامج توعوية لضيوف الرحمن على متن الطائرات عبر إنشاء قناة "الحج والعمرة" ضمن نظام الترفيه في الطائرات وغيرها من المجالات المتنوعة.

ويأتي توقيع المذكرة بين الطرفين في إطار حرص الخطوط السعودية على مواكبة خطط وزارة الحج والعمرة لزيادة عدد المعتمرين والحجاج من خلال المشاريع التي تنفذ حالياً بإضافة وجهات دولية جديدة للمنظومة التشغيلية وطرح مزيد من الرحلات والسعة المقعدية.