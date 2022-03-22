الخطوط السعودية وجبل عمر توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز الحج والعمرة

أبرمت الخطوط السعودية وشركة جبل عمر للتطوير، اتفاقية شراكة استراتيجية تمهد للتعاون بين الطرفين في سبيل توحيد جميع الجهود والخبرات لتقديم خدمات نوعية شاملة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربة واستقطاب عدد أكبر من الحجاج والمعتمرين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الشراكة تتضمن إنشاء سوق حرة في أماكن مخصصة ضمن وجهة جبل عمر، إضافة إلى إنشاء محطة شحن للأمتعة داخل المشروع والترويج لفنادق جبل عمر ضمن منصة "عطلات السعودية" لتسهيل وإثراء تجربة الزوار والمعتمرين.

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كما تتضمن الشراكة تعيين "عطلات السعودية" كشريك استراتيجي للترويج للفنادق الفاخرة في جبل عمر بما يشمل العروض الحصرية لضمان حصول العملاء على أفضل الأسعار والميزات، من خلال توفير دليل إرشادي متكامل للاطلاع على هذه المرافق والتي تشمل 6 فنادق عالمية تحت مضلتها على بعد خطوات من ساحات المسجد الحرام.

وبحسب الاتفاقية ستكون فنادق جبل عمر بالعاصمة المقدسة متاحة لضيوف الخطوط السعودية عبر منصة حجز "عطلات السعودية" من خلال الباقات الحصرية المتكاملة التي ستقدمها لخدمة المعتمرين والزوار.

وتوفر الخطوط السعودية عبر برنامج "عطلات السعودية" العديد من الباقات المتكاملة من رحلات الطيران والفنادق، فضلا عن إمكانية توفير سيارة وتنظيم جولات سياحية.

وتساعد المنصة الإلكترونية لبرنامج (www.holidaysbysaudia.com)، الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم وبأسعار تنافسية، كما يتيح البرنامج للضيوف حرية الاختيار بين العطلات المعدة مسبقاً أو تصميم عطلة خاصة حسب رغبة الضيف.