بأمر من بوتين.. شركات الطيران الروسية تستولي على 800 طائرة أجنبية
وزارة النقل الروسية قالت إن 78 طائرة روسية احتجزت في الخارج
نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة النقل الروسية قولها، اليوم الثلاثاء، إن 78 طائرة روسية احتجزت في الخارج، لكن شركات الطيران المحلية سجلت ما يقرب من 800 طائرة أجنبية في روسيا.
وقالت وزارة النقل إن روسيا "استرشدت بتجربة إيران في كيفية خدمة الطائرات في وضع مماثل".
وكانت وكالة الأنباء الروسية تاس ذكرت في 14 مارس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة.
ومنحت العقوبات التي فُرضت على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لشركات التأجير مهلة حتى 28 مارس، لتحرير نفسها من الصفقات مع شركات الطيران الروسية.
وتلقي العقوبات التي طالت قطاع الطيران الروسي بظلال ثقيلة على قطاع الطيران العالمي ككل، وليس فقط على الشركات الروسية، لاسيما على المصنعين وشركات التأجير والتأمين ومقدمي الصيانة لشركات الطيران الروسية مثل Aeroflot وS7 Airlines وAirBridgeCargo.
-
إيطاليا: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يعني حرباً ضد روسياأكد وزير الدفاع الإيطالي لوزنزو غويريني، الاثنين، أن فرض منطقة حظر طيران في أجواء أوكرانيا سيعني إرسال طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبالتالي دخول ... العرب والعالم
-
قطاع الطيران العالمي بعد العقوبات على روسيا.. هكذا يتأثرلدى الخطوط الجوية الروسية 62 طائرة تحت الطلب من إيرباص وبوينغ تم حظر تسليمها قصص اقتصادية
-
روسيا تطالب شركات الطيران بوقف رحلاتها في الخارج .. بدءا من هذا التاريخوبريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة روسيا سياحة وسفر