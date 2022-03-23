الصين تجري بحثا شاملا عن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المتحطمة

يجري المنقذون الصينيون جهودا شاملة لاستعادة الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المتحطمة في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوب الصين بعد ظهر يوم الاثنين، التي كانت تقل 132 راكبا، حسبما ذكر مسؤول في هيئة الطيران المدني الصينية ليل (الثلاثاء).

وقال رئيس مكتب سلامة الطيران في هيئة الطيران المدني الصينية، تشو تاو، في مؤتمر صحافي، إن الطائرة أصيبت بأضرار بالغة والتحقيق في الحادث صعب للغاية.

مادة اعلانية

وأضاف تشو أن فريق التحقيق يجري حاليا تحقيقا كاملا وفقا للإجراءات، حيث يستكشف رجال الإنقاذ موقع التحطم ويبذلون قصارى جهدهم للبحث عن الصندوقين الأسودين، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

وأوضح تشو أن الفريق يحقق أيضا بدقة في جوانب أخرى، بما في ذلك مسار الرحلة الجوية، والصيانة، ومراقبة الحركة الجوية، والأرصاد الجوية، وتصميم الطائرة وتصنيعها.

وقال المسؤول إنه بناء على معلومات معروفة، ليس لدى السلطات حتى الآن دليل واضح على سبب تحطم طائرة الركاب.