روسيا: شركات الطيران العالمية ستخسر 3 مليارات دولار سنوياً لتجنبها أجواءنا

قال وزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، اليوم الأربعاء، إن شركات الطيران العالمية ستخسر 3 مليارات دولار سنوياً لتجنبها الأجواء الروسية.

وكانت وكالة أنباء إنترفاكس، نقلت أمس عن وزارة النقل الروسية قولها، إن 78 طائرة روسية احتجزت في الخارج، لكن شركات الطيران المحلية سجلت ما يقرب من 800 طائرة أجنبية في روسيا.

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وأضافت وزارة النقل، أن روسيا "استرشدت بتجربة إيران في كيفية خدمة الطائرات في وضع مماثل".