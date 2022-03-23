قيمة العلامة التجارية للخطوط السعودية ترتفع 13% إلى 572 مليون دولار

حصلت الخطوط السعودية، على لقب "العلامة التجارية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط"، ضمن تصنيف "Brand Finance"، وهي المؤسسة العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت قيمة العلامة التجارية للخطوط السعودية، بلغت 506 ملايين دولار خلال العام الماضي، فيما ارتفعت هذا العام إلى 572 مليون دولار، حيث نمت بنسبة 13% وهو حوالي ضعف متوسط معدل نمو الشركات الأخرى البالغ 7%، كما أنها تحقق نموا متصاعدا منذ تحديث منتجاتها جميع الرحلات الداخلية والخارجية.

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وتسعى الخطوط السعودية بشكل أساسي لربط العالم بالمملكة، من خلال رحلاتها المباشرة إلى العديد من الوجهات حول العالم، حيث تقوم بتشغيل رحلات يومية إلى أكثر من 95 وجهة في القارات الأربع، إضافة إلى 10 وجهات أعلن عنها مطلع العام 2022.

ويأتي ذلك ضمن مساهمة الناقل الوطني في تحقيق مستهدفات المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر سنويا، وزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 30 مليون بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات الرؤية.

وأوضح رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، خالد بن عبدالقادر طاش، أن جائحة كورونا أتاحت الفرصة لإدخال ابتكارات ومنتجات وخدمات جديدة.

وقال: "تناول الكثيرون وبشكل متكرر على مدار العامين الماضيين، قضية تأثير الجائحة على صناعة الطيران، ونحن في الخطوط السعودية تمكّنا من تحويل التحدي إلى فرصة وفكرنا في كيفية استغلال هذا الوقت لإعادة تطوير أعمالنا، والاستفادة من التقنية في تشكيل منتجاتنا بما يتوافق مع متطلبات الصناعة ويمكّن العلامة التجارية من وجودها في أعلى التصنيفات".