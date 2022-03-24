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هذه هي فترات الذروة لحركة المسافرين عبر مطار دبي خلال مارس وأبريل

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هذه هي فترات الذروة لحركة المسافرين عبر مطار دبي خلال مارس وأبريل

تزامناً مع انتهاء الفصل الدراسي.. والإقبال على السفر لقضاء العطلات

دبي - وام

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أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن جاهزيتها واستعدادها الكامل لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين مع نهاية الأسبوع الجاري ووصولها لأعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري في مطار دبي الدولي.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي في الفترات بين 25 و28 مارس الجاري، وبين 7 و9 أبريل المقبل، تزامنا مع انتهاء الفصل الدراسي والإقبال على السفر لقضاء العطلات وإجازة الربيع.

وقدم نائب الرئيس للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، عيسى الشامسي، عددا من النصائح للمسافرين لتسهيل رحلتهم عبر مطار دبي الدولي خلال تلك الفترات.

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وقال: "هناك بعض الخطوات التي ندعو المسافرين لاتباعها للسفر خلال الفترة المزدحمة بما يضمن لهم تجربة سفر سلسة وسريعة عبر مطار دبي".

وأضاف الشامسي: "نوصي باستخدام مترو دبي لتجنب الازدحام داخل المطار وعلى الطرق الخارجية"، حيث تتوافر محطات المترو في مبنى الركاب رقم (1) و(3)، علما بأنه تم تمديد ساعات عمل المترو لتتوافق مع رحلات الركاب الرئيسية خلال فترة الذروة سواء للمغادرة أو الوصول.

ودعا المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما باستخدام البوابات الذكية لتخفيف وتسريع عمل إجراءات مراقبة الجوازات للمسافرين القادمين أو المغادرين.

أما بالنسبة للمسافرين عبر مبنى الركاب رقم (3) مع "طيران الإمارات"، قال الشامسي: "نوصيهم بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر مبكرا وقبل موعد الرحلة للاستمتاع بعطلتهم بشكل مثالي".

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