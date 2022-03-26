الكويت.. ضبط مخالفات 10 شركات سياحة وطيران

كشف مدير إدارة النقل الجوي رئيس لجنة الشكاوى والتحكيم في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عبدالله الراجحي، أن اللجنة أصدرت 10 مخالفات بحق مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في السوق المحلي.

وأكد الراجحي أن الجولات التفتيشية على مكاتب السياحة والسفر ستكون بشكل يومي دون توقف وللحفاظ على حقوق المسافرين ومكاتب السياحة والسفر وأشخاص سوق النقل الجوي كافة.

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جاء ذلك في تصريح للراجحي بعدما عقدت لجنة الشكاوى والتحكيم اجتماعها الثاني لعام 2022 خلال الشهر الجاري، وذلك للنظر في شكاوى جمهور المسافرين ومخالفات مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في الكويت، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

واطلعت اللجنة على جميع مخالفات أشخاص السوق العاملة في الكويت والنظر في الشكاوى التي تمت إحالتها، والآراء القانونية بشأنها، حيث ناقشت الشكاوى التي تم استقبالها من قبل جمهور المسافرين والمخالفات التي تم رصدها من قبل مفتشي سوق النقل الجوين وذلك لمخالفتهم القوانين والقرارات والتعاميم الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني والخاصة بسوق النقل الجوي.