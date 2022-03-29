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رئيس طيران الإمارات: سنواصل تسيير رحلات إلى روسيا حتى إشعار آخر

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تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات (رويترز)
تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات (رويترز)
طيران الإمارات

رئيس طيران الإمارات: سنواصل تسيير رحلات إلى روسيا حتى إشعار آخر

كلارك: كل ما علينا القيام به أن نكون عامل تمكين وتسهيل دون اتخاذ موقف سياسي في الوقت الراهن

دبي - رويترز

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قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستواصل تسيير الرحلات الجوية إلى روسيا إلى أن تصدر تعليمات حكومية بإيقافها.

وأضاف: "ما دامت الدولة، مالكة الشركة، تطالبنا بالسفر إلى هناك فسنواصل (تسيير الرحلات)".

وتابع: "هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نسافر إلى هناك فنحن نحمل السلع الإنسانية..‭‭ ‬‬لدينا منظمات غير حكومية تسافر من روسيا وإليها. ولدينا المجتمع الدبلوماسي الذي يتوجه من وإلى روسيا. لذلك فإن كل ما علينا القيام به أن نكون عامل تمكين وتسهيل دون اتخاذ موقف سياسي في الوقت الراهن".

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