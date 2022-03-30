الخطوط السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "الفرنسي السعودي" لتمويل مشاريعها

أبرمت الخطوط السعودية والبنك الفرنسي السعودي، مذكرة تفاهم تمهد لتعاون مشترك في مجال تمويل ودعم المشاريع وتسريع وتيرة التقدم نحو أهداف المحتوى المحلي للمملكة في ضوء رؤية المملكة 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن كلا من المدير العام لمبيعات الشركات بالخطوط السعودية يعرب عبدالسلام المدني، ورئيس مجموعة مصرفية المؤسسات والشركات في البنك السعودي الفرنسي بدر السلوم، وقعا المذكرة، خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض.

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وبموجب المذكرة، سيدعم البنك الفرنسي السعودي الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الولاء الخاص بالشركات لدى الخطوط السعودية، وكذلك سيقدم الدعم المالي لجميع موردي الخطوط السعودية والمتعاملين معها في نظام الشراء المباشر، إلى جانب دعم الفوترة لجميع المنشآت المتوسطة والصغيرة المستفيدة من برامج الدعم من قبل "السعودية".