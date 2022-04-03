شركات السياحة الروسية تعلن عودة الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة

كشف عدد من الوكلاء العاملين بشركات السياحة الروسية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، جنوب شرقي مصر عن أن كبرى شركة السياحة الروسية «iblio-Globus»، ستعاود رحلاتها السياحية إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، من غد الأحد 3 أبريل وذلك بعد أن توقفت الرحلات وتم إجلاء السائحين الروس خلال شهر مارس الماضي بسبب الحرب «الروسبة الأوكرانية».

وأكد إسلام أحمد مدير الحجوزات بإحدي شركات السياحة والطيران الروسية، أن الناقل الجوي لرحلات شركة Biblio-Globus إلى مصر، خلال أبريل سيكون شركة «ريد وينجز» بدلا من شركة الخطوط الجوية الروسية، بينما أفاد سيد الجابري، وكيل إحدي الشركات السياحة الكبري العاملة في السوق السياحي الروسي بأن رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية أكدت عودة رحلاتها الجوية المباشرة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ، قائلا: «لا يزال الوضع الرسمي للرحلات الجوية غير واضح، حيث يتم تنفيذ الرحلات بأمر من منظم رحلات واحد».

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وكشف جدول تشغيل الرحلات الروسية عن أنه سيتم بالتعاون مع شركة «ريد وينجز» إطلاق الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ من مطار جوكوفسكي على متن طائرات بوينغ 777-200، على أن يكون الوصول لمدة 4 أيام أو أكثر، حسب صحيفة "المصري اليوم".

ويتاح الحجز على الرحلات المباشرة، ويبدأ برنامج الرحلة إلى الغردقة في 3 أبريل، وحتى 10 أبريل، كما سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا، من 13 أبريل تزيد إلى 4 رحلات في الأسبوع.