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بوتين يوقع مرسوماً يقيد إصدار التأشيرات "للدول غير الصديقة"

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- أسوشييتد برس)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - أسوشييتد برس)
روسيا و أوكرانيا

بوتين يوقع مرسوماً يقيد إصدار التأشيرات "للدول غير الصديقة"

رداً على العقوبات

دبي - العربية.نت

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين مرسوماً بفرض قيود على التأشيرات لمواطني الدول التي تعتبرها موسكو "غير ودية".

وجاءت هذه الخطوة رداً على العقوبات التي فرضتها أميركا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى على موسكو رداً على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، يعلق نظام إصدار التأشيرات الروسي المبسط مع بعض دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك النرويج وسويسرا والدنمارك وأيسلندا.

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