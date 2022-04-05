Airbnb تعلق عملياتها في روسيا وبيلاروسيا
إلغاء الحجوزات التي بدأت في الرابع من أبريل أو بعده
قالت شركة Airbnb لتأجير المنازل في وقت متأخر يوم أمس الاثنين، إنها علقت عملياتها في روسيا وبيلاروسيا.
وذكرت الشركة في بيان: "لن يكون بإمكان الضيوف على مستوى العالم إجراء حجوزات جديدة للإقامات أو التجارب في روسيا أو بيلاروسيا".
وأضافت: "لن يتمكن الضيوف المقيمون في روسيا أو بيلاروسيا من إجراء حجوزات جديدة على Airbnb"، وفق ما نقلته "رويترز".
وقالت أيضاً إن الحجوزات التي بدأت في الرابع من أبريل أو بعده قد ألغيت.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb، برايان تشيسكي، قد أعلن عن خطط التعليق على موقع تويتر في 4 مارس. وكانت الشركة قد أشارت في السابق إلى عدم قدرتها على معالجة المعاملات التابعة لبعض المؤسسات المالية في روسيا وبيلاروسيا، بسبب العقوبات الغربية المفروضة، بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير.
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