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دبي لصناعات الطيران تغلق صفقة تمويل ائتماني متجدد بمليار دولار

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دبي لصناعات الطيران
طائرة تابعة لشركة دبي لصناعات الطيران
طيران

دبي لصناعات الطيران تغلق صفقة تمويل ائتماني متجدد بمليار دولار

لمدة 4 سنوات مع إمكانية تمديدها لمدة عام واحد

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، عن إغلاق صفقة تمويل ائتماني متجدد لمدة 4 سنوات بقيمة مليار دولار مع إمكانية تمديدها لمدة عام واحد.

وتستبدل هذه الصفقة صفقات أخرى بتواريخ استحقاق قريبة الأجل وتمثل أول صفقة لدبي لصناعات الطيران يتم تسعيرها وفق معيار "سعر التمويل قصير الأجل المضمون SOFR"، وحظيت الصفقة بشهية كبيرة من مجموعة واسعة من البنوك وتجاوزت حد الاكتتاب فيها.

وقام البنك الأهلي الكويتي، فرع مركز دبي المالي العالمي والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول بدور المنظم المفوض الرئيسي ومدير الاكتتاب، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما قامت الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة أيضا بدور وكيل الصفقة لدى القرض المجمع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران فيروز تارابور: "ستمكننا هذه الصفقة من الاستمرار في تحسين السيولة ودعم نمو أعمالنا".

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