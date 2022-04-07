"إيرباص" و"الخطوط القطرية" وجهاً لوجه في محكمة بريطانية اليوم

من المنتظر أن تتقابل شركة صناعات الطائرات "إيرباص" والخطوط الجوية القطرية وجها لوجه في محكمة بريطانية اليوم الخميس، في الوقت الذي دخل فيه نزاع بخصوص طائرات بمليارات الدولارات مرحلة مثيرة، وأزعج بعض رؤساء شركات الطيران.

وستطلب شركة الطيران القطرية اليوم من قاض بريطاني، تمديد أمر يمنع "إيرباص" من إلغاء عقد لشراء 50 طائرة من طراز "إيه321 نيو"، انتظارا للانتهاء من جلسات الاستماع.

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واتخذت "إيرباص" خطوة نادرة بوقف الطلبية في يناير ردا على رفض قطر تسلم طائرات "إيه 350" الأكبر حجما، مشيرة إلى انهيار العلاقات.

وأوقفت قطر تشغيل 23 طائرة من طراز "إيه 350"، معربة عن مخاوفها من تأثر السلامة بسبب فجوات في طبقة الحماية من الصواعق التي تركت مكشوفة بسبب تشقق الطلاء.

وتقول إنها لن تتسلم المزيد من الطائرات حتى يتم توضيح السبب رسميا، وتقاضي شركة "إيرباص" من أجل تعويضات آخذة في الزيادة وتتجاوز الآن مليار دولار.

واعترفت "إيرباص" أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم بوجود مشاكل في الجودة بخصوص الطائرات، لكنها تصر على أن الضرر يقع ضمن حدود السلامة المسموح بها، مشيرة إلى أن الجهات التنظيمية الأوروبية تعتبرها صالحة للطيران وأن شركات الطيران الأخرى تواصل تشغيلها.

ولم يشارك رؤساء شركات طيران، اتصلت بهم "رويترز، قطر مخاوفها بشأن صلاحية الطائرة "إيه 350" للطيران، لكنهم أعربوا عن قلقهم المتزايد بشأن حجم النزاع الذي أزعج إجماعا واسعا في القطاع بشأن السلامة.