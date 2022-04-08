الخطوط السعودية تضيف مراكش وملقا وبرشلونة لشبكتها.. اعتباراً من هذه التواريخ

كشفت الخطوط السعودية عن موعد إطلاقها لثلاث من وجهاتها الـ10 الحديثة التي تم الإعلان عنها مطلع فبراير من العام الحالي 2022، حيث ستنطلق الرحلات إلى مراكش في المغرب بنهاية مايو المقبل، تليها وجهتا ملقا وبرشلونة في إسبانيا نهاية يونيو المقبل. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي ذلك ضمن حملة أطلقتها الخطوط السعودية بعنوان "صيفك وجهات" بهدف توسيع شبكة الرحلات الدولية وتشغيل محطات دولية جديدة بهدف تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها واستهداف المحطات التي تشهد طلباً متزايداً للسفر للمملكة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول الحالي.

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وسيبدأ تشغيل الرحلات إلى مراكش في 30 مايو 2022 من جدة، وتعدّ بذلك ثاني محطات الخطوط السعودية في المغرب بعد الدار البيضاء، بينما يبدأ تشغيل الرحلات إلى كل من ملقا وبرشلونة في 30 يونيو 2022 من الرياض وجدة.

وتحظى الخطة التشغيلية لـ"السعودية" في قطاعها الدولي بالتطور المستمر من أجل زيادة حصتها من حركة السفر على هذا القطاع وبهدف تحقيق معدلات قياسية جديدة في نقل الضيوف من السياح والزوّار والحجاج والمعتمرين.