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القطاع الخاص السعودي يعلن جاهزيته لموسم حج 1443

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البيت الحرام
موسم الحج

القطاع الخاص السعودي يعلن جاهزيته لموسم حج 1443

تقرر رفع عدد الحجاج خلال الموسم إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها

دبي - العربية.نت

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أعلنت اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة في اتحاد الغرف السعودية، اليوم الاثنين، عن جاهزية القطاع الخاص لإنجاح موسم حج عام 1443.

وأشادت اللجنة في تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، بإعلان وزارة الحج والعمرة رفع عدد الحجاج، منوهة لانعكاسه على النشاط الاقتصادي وشركات ومؤسسات القطاع، بما يؤكد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قد أعلنت عن ضوابط موسم هذا العام 1443هـ/ 2022، بعد أن تقرر رفع عدد الحجاج خلال الموسم إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

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وتضمنت ضوابط موسم حج هذا العام أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

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