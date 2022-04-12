مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو بدءاً من 15 أبريل

أعلنت شركة "مصر للطيران" في بيان اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بدءاً من 15 أبريل.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر، نشرت اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا، التي تشن حربا ضد أوكرانيا.

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ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى مطارات روسيا الاتحادية، وذلك في حال وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف.