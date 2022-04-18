تعرف على شركات الطيران والمطارات السعودية الأقل شكاوى خلال مارس

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الاثنين، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال مارس 2022.

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال مارس الماضي التي بلغت 355 شكوى، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 13 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مارس وصلت إلى 95%، بينما حل طيران أديل ثانياً بواقع 14 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 89%.

وجاء ثالثا طيران ناس، حيث وصل عدد الشكاوى إلى 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 83%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر مارس عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً، ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب.

وأوضحت أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر مارس الماضي، أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة وبنسبة 0.3 لكل 100 ألف مسافر خلال شهر مارس، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً ، وبواقع 2 شكوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

كما حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع 3 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وأخيراً في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الباحة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 6% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.