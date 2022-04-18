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روسيا تمدد حظر الرحلات إلى 11 مطارا في جنوب ووسط البلاد حتى 25 أبريل

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مطار موسكو (رويترز)
مطار موسكو
طيران

روسيا تمدد حظر الرحلات إلى 11 مطارا في جنوب ووسط البلاد حتى 25 أبريل

معظم دول الاتحاد الأوروبي حظرت الطيران الروسي عبر أراضيها رداً على غزو روسيا لأوكرانيا

دبي - العربية.نت

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مددت روسيا، اليوم الاثنين، حظر الرحلات إلى 11 مطارا في جنوب ووسط البلاد حتى 25 أبريل.

وتوالى حظر الطيران المتبادل بين روسيا ودول الغرب، حيث حظرت معظم دول الاتحاد الأوروبي الطيران الروسي عبر أراضيها رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت شركة الطيران الروسية "إيرفلوت"، ألغت رحلاتها للولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، بعد أن علقت جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا بسبب قيود المجال الجوي التي فرضتها السلطات الأوروبية.

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