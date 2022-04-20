توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية
سحابة ترابية ضربت العراق مؤخراً
أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء، بأن مطار بغداد الدولي أعلن توقف الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.
يذكر أن سحابة ترابية ضربت مناطق في شمال العراق مؤخراً بما في ذلك إقليم كردستان، وأدت إلى تعليق الرحلات في مطار أربيل مؤقتاً، ثم تمددت جنوباً وغطت بغداد ومدناً أخرى مثل الناصرية، حتى باتت الرؤية معدومة في بعض المناطق.
وتوقع مدير إعلام الأرصاد الجوية العراقية، عامر الجابري، في تصريح سابق لوكالة "فرانس برس": "زيادة في العواصف الترابية بسبب الجفاف والتصحر ونقص الأمطار، ما قد يضعف الغطاء النباتي" الذي يساهم في التخفيف من آثار العواصف.
يشار إلى أن العواصف الرملية تتكرر في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصاً في فصل الربيع.
كما أن العراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر. وتتكرر حالات الجفاف بشكل متزايد مع درجات حرارة يمكن أن تظل صيفاً فوق 50 درجة لعدة أيام.
-
روسيا تمدد حظر الرحلات إلى 11 مطارا في جنوب ووسط البلاد حتى 25 أبريلمعظم دول الاتحاد الأوروبي حظرت الطيران الروسي عبر أراضيها رداً على غزو روسيا لأوكرانيا سياحة وسفر
-
تعرف على شركات الطيران والمطارات السعودية الأقل شكاوى خلال مارس"الطيران المدني" تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات سياحة وسفر
-
مطارات الإمارات تتخطى حاجز الـ20 مليون مسافر في الربع الأولبنسبة ارتفاع بلغت 135% قصص اقتصادية