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توقعات بأن تنتعش السياحة العالمية من "كورونا" في 2023

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سياحة وسفر
توقعات بانتعاش قوي للسياحة والسفر
سياحة

توقعات بأن تنتعش السياحة العالمية من "كورونا" في 2023

من المتوقع أن يوفر "القطاع" 126 مليون فرصة عمل جديدة خلال 10 سنوات

مانيلا - رويترز

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قال المجلس العالمي للسياحة والسفر، إنه من المتوقع أن يعود قطاع السياحة والسفر إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في عام 2023، وأن ينمو بمعدل يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضاف المجلس في تقرير صدر في مؤتمر في مانيلا، أن من المتوقع أن يسجل القطاع متوسط نمو سنوي يبلغ 5.8% في الفترة من 2022 إلى 2032 بالمقارنة مع متوسط نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.7% في الفترة نفسها وأن يوفر 126 مليون فرصة عمل جديدة.

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وفي عام 2019 كان قطاع السياحة مسؤولا عن عُشر الناتج المحلي الإجمالي والوظائف، لكن جائحة فيروس كورونا قوضت القطاع الذي يقدر حجمه بنحو 9.6 تريليون دولار وخفضت قيمة عائده إلى النصف وتسببت في تسريح 62 مليون شخص من وظائفهم.

وقالت رئيسة المجلس، جوليا سيمسون، إن "الانتعاش سيكون قويا جدا، وهذا يعتمد بالطبع على أن تنهي الصين الإغلاق"، داعية الحكومات لإعادة فتح الحدود.

وكانت سياسة الصين لاحتواء "كوفيد-19" واستمرار إجراءات الإغلاق هناك قد عطلت التجارة العالمية وقطاع السياحة.

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