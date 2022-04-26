مسؤول إماراتي: روسيا لا تزال سوقاً هامة للسياحة في دبي

قال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تزال سوقا مهمة للسياحة بالنسبة لدبي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف أن السياح الروس ما زالوا يزورون الإمارة، وأنها ستبقى فاتحة أبوابها لاستقبالهم.

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وأدت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير، إلى إلغاء السياح الأوكرانيين والروس حجوزاتهم إلى دول مثل تركيا، الأمر الذي كان كارثيًا للبلاد التي مثلت السياحة فيها 10% من الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار وباء كورونا، كما شهدت مصر تحديات مشابهة لاعتمادها بشكل كبير على السوق الروسية.