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مع تنامي الخلاف بشأن "إيه 321 نيو".. الخطوط القطرية و"إيرباص" تعودان للمحكمة 

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الخطوط القطرية
الخطوط القطرية
طيران

مع تنامي الخلاف بشأن "إيه 321 نيو".. الخطوط القطرية و"إيرباص" تعودان للمحكمة

شركة الطيران الأوروبية تتهم قطر ببث مخاوف باطلة بشأن السلامة لتجنب استلام طائرات

لندن - رويترز

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يبت قاضٍ بريطاني اليوم الثلاثاء، بشأن ما إذا كان يتعين على شركة إيرباص الأوروبية الاستمرار في بناء طائرات من طراز "إيه321 نيو" لشركة الخطوط الجوية القطرية، التي تخوض نزاعا معها، وهو قرار له تداعيات على صفقات طائرات مستقبلية بمليارات الدولارات، وذلك مع عودة نزاعهما المعلن إلى المحكمة العليا في لندن.

وكانت "إيرباص" ألغت في يناير الماضي، صفقة "إيه321 نيو"، ردا على رفض قطر تسلم طائرات "إيه 350" في نزاع منفصل متعلق بالقوانين والسلامة بشأن الأضرار السطحية للطائرة الأكبر حجما.

وأثار قرار إلغاء صفقة "إيه321 نيو"، قلق بعض شركات الطيران، إذ وصفه رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأنها تطور "مقلق" في أحد أركان السوق، حيث تتمتع "إيرباص" بأغلب الطلبات الجديدة.

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وتتهم "إيرباص" الخطوط الجوية القطرية، أكبر عملاء الطائرة "إيه 350"، ببث مخاوف باطلة بشأن السلامة لتجنب استلام طائرات، في وقت يضعف فيه الطلب ومن أجل مطالبة بتعويض قدره مليار دولار.

وتقول الخطوط القطرية إنه من الصواب التوقف عن تلقي تسليمات "إيه 350" على خلفية ما تصفها بمخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة من جانب الجهة التنظيمية في الدوحة بشأن فجوات أو تآكل في طبقة للحماية من البرق، والتي صارت مكشوفة بسبب تشقق الطلاء على أكثر من 20 طائرة "إيه 350" موقوف تحليقها.

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