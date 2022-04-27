السفر يعود إلى سابق عهده.. وجهات عالمية خففت القيود أو أزالتها بالكامل

بعد عامين من جائحة كوفيد-19، عادت العديد من دول العالم لفتح أبوابها أمام السياح الأجانب، وبات لدى المسافرين الآن العديد من الوجهات الممتازة للاختيار من بينها لموسمي الربيع والصيف.

وبينما تستمر متطلبات التطعيم والاختبار والحجر الصحي في التباين حسب الوجهة، يظهر اتجاه إيجابي مع قيام العديد من البلدان والأقاليم بإلغاء القيود تمامًا، مما أدى إلى القضاء على أي ارتباك بعد فترة طويلة من عدم اليقين.

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وسواء أكنت تخطط لرحلة ضمن قائمة أمنياتك عبر أوروبا أو في منطقة البحر الكاريبي، فإن الاحتمالات أصبحت تبدو بلا حدود في العام 2022، رغم أن بعض الوجهات ظلت محدودة الوصول.

وفي ما يلي بعض الوجهات الخارجية الأقل تقييدًا للسفر إليها، وفق قائمة موقع Travel Pulse المتخصص:

الدومينيكان

لا تزال جمهورية الدومينيكان واحدة من أكثر الوجهات التي يمكن الوصول إليها في العالم، حيث لا يُطلب من الزوار تقديم دليل على التطعيم ضد كوفيد-19، ولا نتيجة اختبار سلبية من أجل الدخول، فيما تجري بعض المطارات ومنافذ الدخول الأخرى اختبارًا سريعًا على نسبة من الركاب وجميع من تظهر عليهم أعراض، وذلك عند الوصول.

المكسيك

يمكن أيضًا زيارة المكسيك دون تطعيم أو اختبار أو متطلبات الحجر الصحي. وقد يخضع الركاب وأفراد الأطقم الجوية الذين يصلون إلى المطارات المكسيكية لفحوصات صحية بما في ذلك فحوصات درجة الحرارة. فيما قد يخضع أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض لفحص صحي إضافي و / أو الحجر الصحي.

أيرلندا

أسقطت أيرلندا مؤخرًا جميع قيود كوفيد-19، مما يعني أن الزوار لم يعودوا بحاجة إلى تقديم دليل على التطعيم أو الشفاء، أو نتائج الاختبارات السلبية أو نموذج تحديد موقع الركاب (PLF) الذي كان مطلوبًا سابقًا للدخول.

المملكة المتحدة

مثل أيرلندا، أسقطت المملكة المتحدة جميع قيود السفر المتبقية الشهر الماضي، وألغت الحاجة إلى إجراء اختبارات ما قبل السفر وبعده للوافدين الدوليين غير المحصنين، ونموذج تحديد موقع الركاب في المملكة المتحدة (PLF).

إيطاليا

خففت إيطاليا من متطلبات الدخول للمسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، مما يعني أن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل لم يعودوا بحاجة إلى نتيجة اختبار سلبية، بينما لم يعد المسافرون غير المطعمين بحاجة إلى الحجر الصحي إذا كان بإمكانهم إظهار دليل على اختبار سلبي حديث أو شهادة شفاء.

مالطا

على المسافرين الذين يتطلعون لقضاء عطلة في البحر الأبيض المتوسط ​​هذا الربيع التفكير في مالطا. إذ إن البلد مفتوح للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يتم التحقق من شهادة اللقاح الخاصة بهم من خلال تطبيق VeriFLY، كما تخطط مالطا للسماح للمسافرين غير المطعمين بإظهار اختبار PCR سلبي أقل من 72 ساعة قبل الوصول، أو إثبات التعافي خلال الـ 180 يومًا الماضية للدخول.

إسبانيا

تعد زيارة إسبانيا أمرًا سهلاً في الوقت الحالي لأولئك المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، ويمكنهم تقديم دليل على ذلك. وبإمكان المسافرين أيضًا الدخول مع إثبات الشفاء من المرض، بينما يمكن للزوار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا تقديم شهادة التطعيم أو شهادة التعافي أو اختبار PCR سلبي. أما الأطفال دون سن 12 عامًا فمعفيون من جميع متطلبات الدخول.

السويد

في 1 أبريل، ألغت السويد جميع قيود السفر ومتطلبات الدخول لجميع المسافرين، ليس فقط أولئك الذين يزورونها من داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بغض النظر عن حالة التطعيم.

قال مورغان جوهانسون، وزير العدل والشؤون الداخلية السويدي، وفقًا لـ Lonely Planet: "هذا سيجعل الأمر أسهل كثيرًا على كل من مُنع من القدوم إلى السويد في السنوات الأخيرة بسبب الوباء".

جزر المالديف

لم يعد المسافرون الذين يرغبون في زيارة جزر المالديف يواجهون متطلبات اختبار كوفيد-19، بل باتوا بحاجة فقط إلى ملء نموذج إقرار صحة المسافر قبل الدخول اعتبارًا من 5 مارس.