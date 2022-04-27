اقتصاد روسيا
روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية
لتستبق بذلك طرح استبعادها عبر تصويت الدول الأعضاء
قررت روسيا، الأربعاء، الانسحاب من منظمة السياحة العالمية لتستبق بذلك طرح استبعادها عبر تصويت الدول الأعضاء، على ما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وكتبت المنظمة التي تتخذ من مدريد مقراً لها في تغريدة على تويتر: "أعلنت روسيا نيتها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية خلال اجتماع الجمعية العمومية".
مادة اعلانية
وذكرت المنظمة أن تعليق عضوية روسيا أصبح سارياً بشكل فوري من المنظمة التي أعلنت في مطلع مارس/آذار أنها تريد تعليق عضوية روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وفق ما نقلته فرانس برس.
اقرأ أيضاً
-
"ترافيغورا" تعلن وقف كل مشتريات النفط من روسياستخفض بشكل كبير حجم المنتجات المكررة التي تشتريها من Rosneft طاقة
-
روسيا تتوقع انكماش اقتصادها 12.4% في عام 2022بأكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1994 اقتصاد
-
تداعيات وقف تصدير الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا.. القصة من البدايةتعليق بلغاريا وبولندا.. وأزمة الترانزيت قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية