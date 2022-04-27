روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية

قررت روسيا، الأربعاء، الانسحاب من منظمة السياحة العالمية لتستبق بذلك طرح استبعادها عبر تصويت الدول الأعضاء، على ما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وكتبت المنظمة التي تتخذ من مدريد مقراً لها في تغريدة على تويتر: "أعلنت روسيا نيتها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية خلال اجتماع الجمعية العمومية".

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وذكرت المنظمة أن تعليق عضوية روسيا أصبح سارياً بشكل فوري من المنظمة التي أعلنت في مطلع مارس/آذار أنها تريد تعليق عضوية روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وفق ما نقلته فرانس برس.