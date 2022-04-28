إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي 45 يوماً لتطويره

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تعزيز الطاقة التشغيلية في مطار دبي وورلد سنترال – DWC" المطار الثاني في مدينة دبي والاستفادة من البنية التحتية القوية في الارتقاء بتجربة المسافرين وتسهيل رحلتهم خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB والتي تبدأ في 9 مايو المقبل وتستمر حتى 22 يونيو 2022.

وسيخضع المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB إلى عملية تطوير شاملة على مدار 45 يوما بهدف توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز الخدمات والطاقة التشغيلية لاستقبال عشرات الملايين من المسافرين عبر المطار خلال العام.

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كما سيتم توجيه أكثر من ألف رحلة أسبوعيا إلى مطار دبي وورلد سنترال – DWC خلال هذه الفترة مع تشغيل معظم هذه الرحلات بواسطة فلاي دبي وسبايس جت وإنديجو وطيران الخليج، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

ودعت مطارات دبي جميع المسافرين من وإلى دبي خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بحجوزاتهم أو مبنى المغادرين والقادمين قبل موعد رحلتهم.

وسيتضمن مشروع تجديد المدرج الشمالي تعبيد ما يقرب من 160 ألف طن من الأسفلت بالإضافة إلى 30 ألف متر مكعب من الخرسانة لتقوية وتسطيح أرض المدرج والممرات المجاورة.

كما سيتم استبدال حوالي 264 كيلومتراً من الكابلات الفرعية وترقية أكثر من 4,400 وحدة من مصابيح إضاءة المدرج باستخدام تقنيات تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة. وقد خضع المدرج الشمالي لعملية تطوير مماثلة خلال عام 2014 بينما أُجريت عمليات التجديد في المدرج الجنوبي في عام 2019.