تمديد حظر الرحلات إلى 11 مطاراً روسياً حتى هذا التاريخ

أفادت وكالة أنترفاكس الروسية، اليوم الجمعة، بأن موسكو مددت حظر الرحلات الجوية إلى 11 مطارا وسط وجنوب روسيا حتى 7 مايو المقبل.

وتوالى حظر الطيران المتبادل بين روسيا ودول الغرب، حيث حظرت معظم دول الاتحاد الأوروبي الطيران الروسي عبر أراضيها رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.

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وكانت شركة الطيران الروسية "إيرفلوت"، ألغت رحلاتها للولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، بعد أن علقت جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا، بسبب قيود المجال الجوي التي فرضتها السلطات الأوروبية.