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تمديد حظر الرحلات إلى 11 مطاراً روسياً حتى هذا التاريخ

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أحد المطارات الروسية
طيران

تمديد حظر الرحلات إلى 11 مطاراً روسياً حتى هذا التاريخ

معظم الدول الأوروبية حظرت الطيران الروسي عبر أراضيها

دبي - العربية.نت

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أفادت وكالة أنترفاكس الروسية، اليوم الجمعة، بأن موسكو مددت حظر الرحلات الجوية إلى 11 مطارا وسط وجنوب روسيا حتى 7 مايو المقبل.

وتوالى حظر الطيران المتبادل بين روسيا ودول الغرب، حيث حظرت معظم دول الاتحاد الأوروبي الطيران الروسي عبر أراضيها رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت شركة الطيران الروسية "إيرفلوت"، ألغت رحلاتها للولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، بعد أن علقت جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا، بسبب قيود المجال الجوي التي فرضتها السلطات الأوروبية.

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